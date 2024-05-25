兩岸國際

韓指半島局勢不穩責任在朝

南韓外交部發言人任洙奭周四反駁俄羅斯外長拉夫羅夫日前的言論，指朝鮮半島局勢不穩定的責任在於北韓。任洙奭指出，北韓非法研發核武和導彈並發動武力挑釁，違反聯合國安理會相關決議，並對區域和平穩定構成威脅。（綜合報道）
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