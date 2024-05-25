美傳追加對烏軍援 涉21億元

【本報綜合報道】美國傳媒報道，白宮將於當地時間昨天宣布向烏克蘭追加總值2.75億美元（約21億港元）的一籃子軍事援助，包括M142高機動多管火箭系統（HIMARS）彈藥，是該國國會上月通過對外援助法案以來，第4次軍事援助烏克蘭。

包括多管火箭系統彈藥 知情美國官員透露，援助烏克蘭項目另包括高需求的105毫米和155毫米炮彈、FGM148標槍導彈、AT4反裝甲系統、反坦克地雷、戰術車輛，以及其他小型武器和其彈藥。美國國防部長奧斯汀周一在烏克蘭防務聯絡小組會議上指出，俄羅斯正對烏克蘭第二大城市哈爾科夫發動新一輪進攻，烏方正處於挑戰時刻，並承諾保持軍援供應。

自總統拜登簽署向烏克蘭提供約610億美元（約4,758億港元）的對外援助計劃以來，美國已宣布調撥總值近17億美元（約132億港元）武器，並開始運往烏克蘭。美國另宣布通過烏克蘭安全援助計劃提供60億美元（約468億港元）資金，用於支付與國防工業簽訂，向烏克蘭供應武器的長期合約，意味武器可能需時數月或數年才能交付。