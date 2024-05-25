俄官媒稱烏無意換回500戰俘

【本報綜合報道】俄羅斯官方通訊社「今日俄羅斯」主編西蒙尼揚周三稱，烏克蘭無意換回500名仍在俄羅斯的烏軍戰俘。另外，烏克蘭第二大城市哈爾科夫交通設施和一家印刷廠周四遭約15枚俄羅斯導彈襲擊，造成至少7人死亡，20人受傷。

西蒙尼揚表示，俄方提出釋放500名烏軍俘虜，換取同等數量的俄軍戰俘從烏克蘭獲釋，但烏方4個月以來一直沒有同意。西蒙尼揚公布待交換的烏克蘭戰俘完整名單，包括姓名和出生日期。西蒙尼揚還公開另外38人的名單，指他們是有新納粹背景的亞速團成員，而烏克蘭總統澤連斯基爭取讓他們回國。

俄羅斯人權事務專員莫斯卡爾科娃指出，烏克蘭以雙重標準阻撓交換戰俘，例如把列兵及軍士剔除出名單，把許多戰俘列為在戰鬥中失蹤。根據她的說法，烏克蘭傾向考慮讓知名戰俘獲釋，對普通士兵則興趣不大。俄烏最後一次互換戰俘是2月8日，雙方各自釋放100名俘虜。雙方對上一次互相交還陣亡士兵遺體是4月12日，烏克蘭收殮100具遺骸，俄羅斯領回23具。

俄襲哈爾科夫7死 俄烏戰爭方面，哈爾科夫周四遭俄羅斯導彈襲擊，至少7人死亡。今次襲擊的主要目標哈爾科夫交通基礎設施和一間大型印刷廠，當時廠內有大約50人。受襲建築物屋頂穿了大洞，冒出濃煙，被燒書本散落在地上，消防員把屍體放進袋後從建築物拖出。烏克蘭總統澤連斯基形容襲擊「極其殘酷」，經歷了兩年多戰爭後西方盟友未能提供足夠的防空系統來阻止襲擊，令他再次感到沮喪。哈爾科夫州州長西涅胡博夫說，受襲地點或附近沒有軍事設施，當地是受S300導彈襲擊。