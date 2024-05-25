副總參謀長被捕 俄稱打貪涉款314萬

另拘國防部採購官 軍中近月5人落鑊 俄羅斯副總參謀長沙馬林（Vadim Shamarin）中將及負責國防採購的國防部官員維爾特列茨基（Vladimir Verteletsky）周三因涉嫌受賄及和濫權被捕，令近月被捕的國防部和軍方高層人數增至5人。克里姆林宮否認清洗國防部和軍方，強調打擊貪污是持續的工作。另有英國傳媒昨天引述消息報道，俄羅斯總統普京準備透過談判，在承認烏東目前戰線情況下原地停火，若基輔及西方國家不作回應，則準備繼續戰鬥到底。

沙馬林自2021年起出任國防部通訊總局局長，他同時是總參謀長格拉西莫夫的副手。第235駐軍軍事法庭軍法官員透露，軍事法庭周三下令審前羈押沙馬林兩個月。聯邦偵查委員會軍事偵查總局已向沙馬林問話，同時派人搜查他的寓所。

聯邦偵查委員會發言人彼得連科周四表示，沙馬林涉嫌於2016年4月至去年10月期間收受彼爾姆一家電訊公司的3,600萬盧布（約314萬港元）賄款。另一名被捕的國防部採購官員維爾特列茨基，被指於2022年簽署接收未完成的國防訂單，對國家造成逾7,000萬盧布（約606萬港元）損失。

稱案件敏感 將閉門審理 若罪名成立，沙馬林最高可判囚15年，他已否認控罪。沙馬林的前任、時任副總參謀長阿爾斯拉諾夫（Khalil Arslanov）涉嫌貪污67億盧布（約5.8億港元），於2020年革職查辦。由於案件十分敏感，將閉門審理。

分析料統整援戰資源 國防部通訊總局監督俄軍通訊部隊，後者負責軍事通訊，包括確保戰場指揮信號保密。俄軍最近在烏克蘭戰場取得主動權，俄羅斯總統選擇展開軍中反貪，並任命沒有軍事背景的別洛烏索夫接任國防部長。分析指，此舉主要是為了可更有效地統整、利用經濟資源支持戰事，並消弭軍中的腐敗與資源浪費。本報綜合報道