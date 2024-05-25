列車出軌洩化學物 美企與政府和解

願意付39億善後及改善

諾福克南方鐵路、美國環境保護署和司法部達成擬議和解協議，鐵路公司毋須承認事故責任，但須支付3.1億美元，用於包括清理費用補償、20年期社區健康計劃、違反《清潔水法》的1,500萬美元（約1.17億港元）頂格民事罰款等事項。協議另要求諾福克南方鐵路撥款2億美元（約15.6億港元）提高危險品運輸安全標準，包括安裝更多熱軸承探測器，在列車車輪升溫時發出警報，避免東巴勒斯坦出軌事故再生。