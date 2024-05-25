列車出軌洩化學物 美企與政府和解
【本報綜合報道】美國俄亥俄州東巴勒斯坦去年貨運列車出軌，洩漏有毒化學物質。肇事列車公司諾福克南方鐵路周四與聯邦政府達成擬議和解協議，支付超過5億美元（約39億港元）善後和並改善鐵路安全。和解協議仍待經過30天公眾諮詢期，並等待法官批准。
願意付39億善後及改善
諾福克南方鐵路、美國環境保護署和司法部達成擬議和解協議，鐵路公司毋須承認事故責任，但須支付3.1億美元，用於包括清理費用補償、20年期社區健康計劃、違反《清潔水法》的1,500萬美元（約1.17億港元）頂格民事罰款等事項。協議另要求諾福克南方鐵路撥款2億美元（約15.6億港元）提高危險品運輸安全標準，包括安裝更多熱軸承探測器，在列車車輪升溫時發出警報，避免東巴勒斯坦出軌事故再生。
代理副司法部長米澤爾（Benjamin Mizer）希望和解協議將成為保護社區、防止類似悲劇再生的重要一步。美國環境保護署署長雷根（Michael Regan）形容和解協議屬顛覆性，若一早實行就足以避免東巴勒斯坦出軌事故。諾福克南方鐵路總裁艾倫‧肖（Alan Shaw）發表聲明，稱很高興能夠及時解決調查問題。鐵路公司另行承擔合共7.8億美元（約60.84億港元）環境應對成本，並與受害民眾達成6億美元（約46.8億港元）和解。
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