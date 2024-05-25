日官員赴日航辦公室 審查安全系統

【本報綜合報道】日本航空公司近期出現多宗飛機安全事故，日本國土交通省官員昨日到日航位於羽田機場的辦公室調查，評估公司對事件的反應及其安全管理系統。

今年頻現事故 官員將對日航進行特別審計，包括召開聽證會等以評估公司的安全程序。如果發現目前安排有缺陷，國土交通省將指示日航糾正任何問題。國土交通大臣齊藤鐵夫表示，政府嚴肅對待日航發生的一系列事件，正全力恢復人們對航空安全的信任。日航發言人稱該公司認真對待今次審計，會在國土交通省的指導下重建信任。

今年1月初，日航一架空中巴士A350客機降落羽田機場後與一架海上保安廳巡邏機相撞，造成巡邏機上5人死亡。本月10日，一架日航客機在福岡機場無視空中管制員指令，大幅越過滑行道停止線並逼近跑道，導致一架在跑道滑行準備起飛的日航子公司J-Air客機需要緊急煞停。在周四，一架載有約300名乘客和機組人員的日航客機機翼尖端與另一架日航客機機翼尖端相撞，無造成傷亡。