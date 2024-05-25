美聯邦航空局長：波音回到製安全飛機目標 道路漫長

品質不佳 監管不力 事故不斷 美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機今年1月在飛行途中「甩門」，揭露波音飛機的潛在安全問題。聯邦航空局（FAA）事後要求波音公司90天內擬定完整計劃應對公司的系統性品質控制問題，限期將於下周屆滿。對此，FAA局長惠特克（Michael Whitaker）周四表明這不是過程的終點，而是開始，要讓波音回到製造安全飛機的目標，將是一條漫長的道路。

擬定改善計劃 下周死線 惠特克表示，FAA在過去一段日子與波音緊密合作，研究如果要把質量恢復到工廠所需水平的計劃，這是為了把系統性的安全和文化帶到需要的地方，以便員工在看到令人擔憂的事情時可以發聲。他指下周將看到計劃的進展，並指波音在解決安全性問題方面仍有漫漫長路要走。波音拒絕回應有關惠特克的意見。

波音公司財務總監韋斯特（Brian West）在周四的一次會議上表示，該公司將於下周向FAA提交最終報告，補充指90天的計劃「並非終點」，波音將繼續努力提高質量。美國交通部長布蒂吉格形容，波音公司說了正確的話，正採取令人鼓舞的措施，但美國政府需要確保反映在產品和品質上。

針對甩門事故 加強培訓 阿拉斯加航空波音客機飛行途中「甩門」一事，初步懷疑與波音工人組裝存在疏忽問題有關。波音周四宣布加強生產及品質部門員工培訓，包括要求新員工接受更長受訓時間，直至熟練程度達標方可單獨工作，同時強制現有員工接受相關評估。

根據新計劃，生產和品質部門員工進入工廠前將繼續接受基礎技能培訓，時間延長10至14周，即平均每位員工受訓時長增加一至兩周，同時會為有需要員工提供更多時間及支援。

新員工之後在工廠與導師或同事配對，接受在職培訓，在展示一定熟練程度前不可單獨工作，即使是現職員工也須參加熟練程度評估。

在培訓投資方面，波音表示正過渡至為新員工提供提供數碼紀錄平台，無紙化系統可幫助追蹤受訓人員並正式記錄進度，讓領導們能夠核實誰人準備好從事特定工作，以及誰人需要受到更多關注等。波音已在華盛頓州金縣倫頓基礎培訓中心配置737型號飛機機身，以供員工練習各種技能，包括線路安裝及識別潛在缺陷。本報綜合報道

阿拉斯加航空波音客機早前發生甩機門事件。 調查人員檢查飛脫的機門。 惠特克