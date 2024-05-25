內地郵輪業向好 首季客量逾19萬人次

【本報綜合報道】國家發改委產業發展司負責人霍福鵬周三表示，自去年9月國際郵輪復航後，內地郵輪產業正逐步恢復，全年中外旅客運輸量達到10.7萬多人次，而本年僅一季度就已超19萬人次。

首艘國產郵輪已營運逾30航次 霍福鵬稱，在設計建造方面，首艘國產大型郵輪「愛達‧魔都號」已成功營運30多個航次，第二艘大型郵輪4月進入了下塢總裝階段。至於營運服務方面，華夏國際郵輪公司成立並落戶上海，有關企業強強聯合，共同打造專業化、市場化、國際化營運服務團隊。

基礎設施建設方面，郵輪港口布局逐步完善，由北向南、從大連到三亞規劃建設了13個郵輪始發港，接待國內外郵輪能力不斷增強。消費市場方面，郵輪旅遊迅速恢復，在內河、沿海、日韓等傳統航線基礎上，開發了東南亞等新航線。入境郵輪航線加快恢復，今年以來已有21艘國際郵輪在中國境內港口開展營運。

霍福鵬又提到，上海吳淞口國際郵輪港3月高峰時出現中外郵輪「四船同靠」景象。據郵輪遊艇行業協會預測，中國郵輪旅遊市場今明兩年將全面恢復，進入產業發展新階段。