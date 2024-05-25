兩岸國際

湖北漢持刀斬人 8死1傷

湖北發生一宗斬人案。 湖北發生一宗斬人案。
湖北發生一宗斬人案。
【本報綜合報道】湖北省孝昌縣小悟鄉周四發生一宗精神障礙患者持刀斬人案，造成8人死亡、一人受傷，傷者情況穩定。
事發於當日早上9時許，53歲疑犯盧姓男子已被公安機關控制，初篩為三級精神障礙患者，仍在等待司法鑑定。目前，孝昌縣已成立工作專班，全力做好相關善後工作。
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