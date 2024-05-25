低空經濟 廣東推動打造 目標3300億規模

涵旅遊科研聚焦新興 冀2026年達成 廣東省人民政府官網周四公布，日前印發的《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024—2026年）》（以下簡稱《方案》），計劃到2026年低空經濟規模超過3,000億元人民幣（約3,294億港元），全省通用飛機飛行達到15萬小時，在城市空中交通、低空物流、全空間無人體系等試點示範取得積極進展。

建設大灣區空中交通走廊 《方案》提出，支持廣州、深圳、珠海等具備條件的城市開通市內和城際低空客運航線，打造覆蓋粵港澳大灣區主要區域的低空空中交通走廊；積極引導和支持發展各類低空經濟新興消費項目，開發和推廣低空觀光、飛行體驗、高空跳傘、個人娛樂飛行等多元化低空旅遊產品；壯大一批競爭力強、成長性好的專精特新企業和製造業單項冠軍企業，支持廣東低空飛行器整機研發製造頭部企業做大做強，加快產品適航取證及商業化營運進程。

加強關鍵核心技術攻關 《方案》又指，廣東省加強關鍵核心技術攻關，對標國際領先水平，加快推動整機、關鍵零部件、基礎軟件、低空服務等領域關鍵技術升級，前瞻布局前沿技術研究；推動航空固態電池、氫燃料電池、可持續航空燃料等動力技術的商業化，以未來低空產業應用和運行場景為驅動，加強大模型等人工智能技術在智能控制算法及飛行器自主飛行決策領域的應用。本報綜合報道