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花蓮近海4.2級地震 南投感搖晃
花蓮早前地震引致房屋倒塌。
【本報綜合報道】台灣花蓮縣近海周五早上發生黎克特制4.2級地震，震源深度5公里。震央位於花蓮縣政府南方17.3公里，花蓮縣地區錄得最大震度3級，南投縣地區最大震度1級。據了解，花蓮早前發生多次餘震。
花蓮早前曾發生多次餘震。
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