多人飲新款奶茶 心悸不適須就醫

【本報綜合報道】有網民近日在社交平台上分享飲用飲品店霸王茶姬新推出的奶茶後，出現心慌、心悸等不適症狀。霸王茶姬客服周三回應稱，奶茶採用紅茶作為基底，部分顧客可能對茶多酚成分產生了過敏反應。

奶茶店：或茶多酚過敏 有網民日前發文稱，飲用「萬里木蘭」後心悸情況嚴重，需要深夜前往醫院做心電圖檢查，自述可能與體質虛弱及貧血有關。其他網民其後紛紛指喝後感到心慌，有人心率飆升至每分鐘105次。有網民更出現心慌手抖、呼吸困難及腹瀉症狀，去醫院檢查排除細菌感染，推測為過敏所致。霸王茶姬客服建議客戶如遇到不良反應，應立即停飲並就醫。

2017年，上海市消協抽查發現，27個奶茶店的51個奶茶品種中，都含有大量咖啡因。所有樣本中，每杯的咖啡因含量平均為270毫克，其中最高為480毫克，基本相當於4杯咖啡，或約9罐能量飲品。一罐能量飲品中咖啡因含量為50毫克。據霸王茶姬公示的產品成分資料顯示，「萬里木蘭」每100毫升含茶多酚62.3毫克，咖啡因含量為31.8毫克。