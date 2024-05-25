多國撐中方世衞大會立場

第77屆世界衞生大會（WHA）即將舉行，對於有多國支持中國在世衞大會涉台問題上的立場，中國外交部發言人汪文斌昨日表示，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，也充分體現了絕大多數國家在世衞大會涉台問題上秉持正義立場。（綜合報道）