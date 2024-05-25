兩岸國際

京稱未掌握危國咖啡禁令

中國外交部發言人汪文斌昨在記者會，回應中國禁止危地馬拉的咖啡和夏威夷果入境一事。他指中國和危地馬拉沒外交關係，目前還不掌握情況。汪文斌指危地馬拉總統阿雷瓦洛近日與台灣領導人舉行視訊會見，危地馬拉外長馬丁內斯亦竄台出席所謂就職儀式，嚴重踐踏一個中國原則，對此予以譴責。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc