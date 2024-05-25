京稱未掌握危國咖啡禁令

中國外交部發言人汪文斌昨在記者會，回應中國禁止危地馬拉的咖啡和夏威夷果入境一事。他指中國和危地馬拉沒外交關係，目前還不掌握情況。汪文斌指危地馬拉總統阿雷瓦洛近日與台灣領導人舉行視訊會見，危地馬拉外長馬丁內斯亦竄台出席所謂就職儀式，嚴重踐踏一個中國原則，對此予以譴責。（綜合報道）