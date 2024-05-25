兩岸國際

旅泰熊貓被毆斃 證屬謠言

中國大熊貓保護研究中心周三表示，旅泰大熊貓「林惠」遭毆打致死是謠言。經中泰聯合專家組對林惠屍體剖檢，以及50多個樣本的病理學和病原學檢查判斷，步入老年階段的林惠因動脈粥樣硬化伴栓塞致多器官功能衰竭死亡。死亡前出現的流鼻血現象，是由鼻腔內血管瘤引起，其他部位皮毛處有所沾染。（綜合報道）
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