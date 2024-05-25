兩岸國際

華籲在瑞典僑胞慎防騙黨

中國駐瑞典大使館周三表示，近日接獲多名僑胞、留學生等當地民眾反映，有不法分子冒充大使館工作人員致電，以國內警方有資料需核實、當事人牽涉國內案件或當事人簽證護照有問題等理由，要求當事人於指定時間往大使館處理相關事務。大使館醒廣大旅瑞僑胞、留學生等當地民眾提高警惕勿上當。（綜合報道）
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