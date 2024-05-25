5月25日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月25日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
華籲在瑞典僑胞慎防騙黨
中國駐瑞典大使館周三表示，近日接獲多名僑胞、留學生等當地民眾反映，有不法分子冒充大使館工作人員致電，以國內警方有資料需核實、當事人牽涉國內案件或當事人簽證護照有問題等理由，要求當事人於指定時間往大使館處理相關事務。大使館醒廣大旅瑞僑胞、留學生等當地民眾提高警惕勿上當。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240525-0525_00178_009/華籲在瑞典僑胞慎防騙黨
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc