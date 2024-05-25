國安部：海底光纜淪個別國竊密工具

【本報綜合報道】國家安全部昨日發文稱，深海安全是國家安全的重點領域之一。海底光纜作為全球資訊連結的關鍵基礎設施，近年來已成為個別國家眼中竊取情報訊息，甚至尋求地緣政治利益的工具。

斥美大規模監控數十年

文章指，海底光纜隱藏於深海之下，承載着政治、軍事、經濟、社會等各領域重要敏感訊息，遠離視線、難以防護，一旦遭到破壞或滲透，一方面會帶來嚴重的資料安全風險，另一方面需要大量時間和資源來恢復，勢必對國家安全和社會發展造成難以估量的重大損失。美國國家安全局早已透過「上游」計劃，憑藉頻寬優勢對全球海底光纜實施全時段、大規模的監控竊聽活動達數十年，嚴重削弱了全球網絡通訊基礎設施的可靠性，對世界各國資訊安全造成巨大威脅。