國安部：海底光纜淪個別國竊密工具
【本報綜合報道】國家安全部昨日發文稱，深海安全是國家安全的重點領域之一。海底光纜作為全球資訊連結的關鍵基礎設施，近年來已成為個別國家眼中竊取情報訊息，甚至尋求地緣政治利益的工具。
斥美大規模監控數十年
文章指，海底光纜隱藏於深海之下，承載着政治、軍事、經濟、社會等各領域重要敏感訊息，遠離視線、難以防護，一旦遭到破壞或滲透，一方面會帶來嚴重的資料安全風險，另一方面需要大量時間和資源來恢復，勢必對國家安全和社會發展造成難以估量的重大損失。美國國家安全局早已透過「上游」計劃，憑藉頻寬優勢對全球海底光纜實施全時段、大規模的監控竊聽活動達數十年，嚴重削弱了全球網絡通訊基礎設施的可靠性，對世界各國資訊安全造成巨大威脅。
文章強調，國家安全機關將堅持總體國家安全觀，嚴密防範、依法打擊境外勢力對海底關鍵基礎設施和跨境資訊資料所進行的滲透、破壞、竊密活動，有力加強維護新興領域安全的能力和水平，全力捍衞中國主權、安全和發展利益。
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