台立院審改革案爆衝突 綠營女立委打人

【本報綜合報道】台灣立法院昨日繼續審議「國會改革」草案，朝野立委一早在議會場內牆上掛布條時引發肢體衝突。其中，民進黨立委林淑芬毆打民眾黨立委麥玉珍，其後藍白兩黨立委紛紛上台聲援麥玉珍，痛批民進黨有人打人。

就草案第3次開會 國民黨立委王鴻薇批評，從上周五審查到現在已經第3次開會，然而這段時間卻充滿謊言、暴力與假訊息。國民黨團書記長洪孟楷強調，改革案是要查弊防貪，過去一黨獨大日子過了，主流民意就是希望行政、立法監督制衡，現在不是擴權，立院有三黨立委，不是藍白獨享，民進黨同樣享有監督政府權力。民眾黨立委張啟楷痛批民進黨跟特定媒體把林淑芬打人畫面剪掉，目前麥玉珍已到台大醫院驗傷，希望公眾還麥玉珍與民眾黨一個公道。

立法院昨日先續審40多條修正案二讀。上午9時，立法院長韓國瑜現身宣布進行論壇，每名立委發言3分鐘。到10時許，藍綠展開攻防，藍營佔領主席台、綠營則是舉牌在台下抗議高叫「違法表決 會議無效」。立法院國民黨團總召傅崐萁表示，接獲線報指民進黨不只在議場要暴力攻擊，更準備對所有在野立委人身傷害。

國民黨團已發函行政院、內政部及警政署，要求52名藍營立委，一人配給一名隨扈警員，保障人身安全。由於周二晚法案審議期間，逾3萬人聚集在院外集會抗議，所以警方今日動員500名警力嚴防衝突及其他情況發生。