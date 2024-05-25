美夥28國 下月環太平洋軍演

【本報綜合報道】美國海軍太平洋艦隊周三宣布，本年環太平洋軍事演習預計於6月26日登場。演習地點為夏威夷群島及附近，將有29個國家參與，較前年上屆演習的陣容更加龐大。近期與中國在南海發生摩擦的菲律賓，以及與中國關係緊張的日本均會參與演習。

智利准將任副司令 演習將持續至8月2日，預計40艘水面艦艇、3艘潛艇、14個國家地面部隊、150多架飛機和超過2.5萬人參加。美國海軍第三艦隊司令博伊爾（Michael Boyle）中將擔任演習的聯合特遣部隊司令，智利海軍准將格雷羅（Alberto Guerrero）任副司令，為演習史上首次，日本海上自衞隊海將橫田和司亦任副司令，本屆環太平洋軍演的主題是「夥伴:整合並做好準備」，核心強調包容性，促進多國合作與信任，利用軍事相互操作能力實現各自國家目標，目標是透過共同訓練和行動「增強集體力量，促進自由開放印太地區」。

美國曾於2014年和2016年兩次邀中國參加環太平洋軍演，但2018年因南海局勢緊張撤回對中國的邀請。儘管台灣多次表達參與環太平洋軍演意願，但至今一直不得要領。分析指美國主導的環太平洋軍演意在聯合盟友軍事威懾中國，讓台灣加入則挑釁中國的意味太濃，加劇中美緊張關係並為難部分盟國。