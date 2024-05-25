列根號赴菲海 美荷於南海演訓

【本報綜合報道】解放軍周四至昨日圍台軍演之際，美國海軍核動力航空母艦列根號正巡航印太地區，周四駛至菲律賓海接受補給。美國和荷蘭海軍周三也在南海進行雙邊演習，共同致力維護印太地區穩定和重要海上通道自由使用。

美國國防部旗下網站國防視覺訊息分發服務周四發布照片，顯示列根號當天在菲律賓海，接受艦隊油船約翰埃里克森號、物資補給艦查爾斯德魯號的海上加油和補給。美國海軍前沿部署日本神奈川縣橫須賀基地的列根號，上周四結束任務離開日本，啟程進行最後一次印太地區巡邏後返回美國。

美國海軍第七艦隊周三發布新聞稿，指出美國海軍瀕海戰鬥艦莫比爾號、物資補給艦沃利斯基拉號，當天和荷蘭皇家海軍護衞艦特羅姆普號進行雙邊演習，特羅姆普號接受海上補給。演習為提高盟軍協同能力、進行複雜場景演練，以改善聯合戰備狀態提供寶貴機會。

日本防衞省統合幕僚監部昨日宣布，自衞隊將於下月7日至18日首次參加在太平洋舉行的美軍「英勇盾牌」演習，派出約4,000人參加。美軍戰機將在日本多地升降，自衞隊和美軍戰機將實施反艦戰鬥訓練。