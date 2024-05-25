解放軍續圍台演習 檢驗聯合奪權能力

花蓮基地10架F16V掛載實彈戒備 解放軍東部戰區昨日繼續在台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，島鏈內外一體聯動，開展艦機協同、對海突擊、對陸打擊等科目訓練，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控等實戰能力。國防部發言人吳謙批評賴清德上任就嚴重挑戰一個中國原則，赤裸裸販賣「兩國論」，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，把台灣同胞推向兵兇戰危的險境，警告玩火者必自焚。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，戰區陸軍某部聞令而動，立即組織人員裝備緊急出動。在雨中，官兵們迅速完成戰車出庫、彈藥裝填和戰場機動，準時抵達預戰地域。在台島周邊海域，艦艇編隊採取高速機動、隱密接敵方式，在戰區聯合作戰指揮中心統一指揮下，對海上目標模擬打擊。

東部戰區空軍持續組織環台島戰巡、繞外島巡航，多批多架戰機裝掛實彈快速飛抵目標空域，數架轟炸機在戰機編隊的掩護下前出島鏈，在台東外海建立多個打擊陣位，協同海軍艦船編隊、機動岸導火力單元等，對重要目標模擬打擊。接到命令後，各發射梯隊迅速從隱蔽待機地域奔赴預定陣地，各發射單元相繼展開模擬火力打擊。台灣空軍花蓮基地則提升戰備，警戒機數量由平日4架F16V戰機增至10架，並掛載實彈戒備。有台軍官員透露，若解放軍戰機企圖逼近台灣24海里區域，F16V將依指揮中心指示升空，根據狀況準備警告。若對方繼續進逼，F16V便會廣播驅離，至於攔截則根據「第一擊」界定處理。

京：台獨挑釁一次 反制推進一步 在北京，吳謙表示，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島周邊聯合演習，檢驗部隊聯合作戰實戰能力。行動打的是「台獨」囂張氣燄，懾的是外部勢力干涉介入，完全合理合法、正當必要。他強調，台灣是中國的台灣，怎麼解決台灣問題是14億多中國人民自己的事。解放軍以實際行動捍衞國家主權和領土完整，「台獨」挑釁一次反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。

美籲陸克制 歐盟反對武力脅迫 美國國務院周四表示正與台灣政府緊密協調，密切監控解放軍一舉一動。美方同時呼籲北京克制，不要利用台灣政治交替作為採取挑釁或脅迫措施的藉口；又指美方對區內的現有兵力部署及運作充滿信心，將確保和平與穩定，並履行美國的安全承諾。歐盟則重申，反對任何以武力或脅迫方式單方面改變台海現狀的行動，台海和平穩定對區域及全球安全與繁榮具有戰略意義。

聯國秘書長發言人：台是中國一省 聯合國秘書長古特雷斯表示，正密切注視台海事態發展，敦促各方避免採取可能導致緊張局勢升級的行為。另外，聯合國秘書長發言人迪雅里克周四重申，台灣是中國其中一個省份。1971年10月25日，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中國在聯合國一切權利，承認中國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表。本報綜合報道