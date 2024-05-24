仁愛礁風波 菲前司令斥中方扭曲錄音內容

【本報綜合報道】中國政府早前發布對話錄音，證明時任菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡洛斯（Alberto Carlos）同意中菲有主權爭議的南海仁愛礁管控新模式。卡洛斯周三證實曾與中國官員談及仁愛礁，但否認達成任何協議，並譴責中方錄音行為，以及惡意扭曲和篡改通話內容。

卡洛斯事後已解除職務，他周三出席菲律賓參議院聽證會承認今年1月與中國大使館軍事參贊「李上校」有非正式電話會談，探討緩解中菲緊張局勢的方法。時值菲律賓去年12月向仁愛礁坐灘軍艦馬德雷山號執行輪換和補給任務，中國海警船向菲律賓補給艦發射水炮。卡洛斯堅稱談話內容不涉及仁愛礁「共識」和「新模式」，自己也無達成任何足以約束兩國及重新定義外交政策的協議。

卡洛斯強調自己無達成任何秘密協議損害國家利益，他和參議員站在同一陣線，呼籲大家團結反對虛假言論。菲律賓總統小馬可斯上周六表示，政府正調查中國官員涉嫌違反菲律賓反竊聽法和國際法的情況。

與美日磋商呂宋經濟走廊 2024年印太商業論壇周二在菲律賓首都馬尼拉舉行，美國、日本及菲律賓政府高官趁此機會就「呂宋經濟走廊」構想展開首次磋商。日本傳媒周三引述消息人士指，日本和美國表明援建鐵路和港灣的意向，各方認為今後有必要繼續討論。菲律賓交通部長包蒂斯塔則表示，由於中國撤回對菲律賓鐵路項目的貸款計劃，菲方正在探討從日本、南韓、印度等國籌措資金的選項。