波音777存爆炸隱患 聯合航空美航恐有難

靜電易致油缸起火 292架機埋禍 英國傳媒周三報道，美國聯邦航空局（FAA）早前發現飛機製造商波音公司旗下777系列飛機存在電路問題，可能導致位於兩旁機翼的油缸起火及爆炸，涉及至少292架飛機，包括來自美國航空公司及聯合航空機隊。

報道指，FAA曾在本年3月發布通知，內容提到777系列飛機油缸附近存在靜電放電或靜電風險，若不解決或導致油缸起火，繼而引發火災甚至爆炸。FAA預計波音需斥資約69.8萬美元（約544萬港元）解決有關問題，要求5月9日前回覆。

前管理經理指控品質問題 波音強調，上述通知只是一種建議，公司正諮詢其他公司意見。波音旗下飛機近年事故頻生，例如美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機本年1月在飛行途中突然「甩門」。另外，新加坡航空公司一架波音777客機周二從英國倫敦飛往新加坡時遇上湍流，飛行高度一度急降6,000呎，最終迫降泰國曼谷，導致一人死亡。

早在上述報道出爐前，波音前品質管理經理巴尼特（John Barnett）2021年曾起訴波音，指控前公司存在一系列問題，包括多名經理敦促他在品質管理方面走捷徑等。他3月在南卡羅萊納州查爾斯頓縣開槍自殺身亡，一度惹來猜測，最終獲警方確認死於自殺。另有一名波音旗下供應商前品質審核員前年舉報公司無視737 MAX系列飛機生產存在缺陷後，上月在俄克拉何馬州俄克拉何馬城醫院病逝。

除了飛機品質出現問題，位於華盛頓州埃弗里特廠房早前亦爆發勞資糾紛。由於隸屬國際消防員協會（IAFF）旗下成員拒絕妥協，波音本月初拒絕百多名私人消防員進入廠房，成為全美近40年首例。工會代表當時質疑，波音不願意把廠房安全放在首位，亦不肯聆聽他們聲音。本報綜合報道