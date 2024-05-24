中美高層對話 促加強旅遊合作

【本報綜合報道】第14屆中美旅遊高層對話周三在陝西西安市開幕，主題為「旅遊促進中美人文交流」，由中國文化和旅遊部、陝西省人民政府、美國商務部、美國旅遊推廣局共同主辦，兩國政府、機構、地方和企業代表近400人出席對話活動。與會中美雙方代表均表示，將進一步推動旅遊合作，促進兩國民眾往來。

中國國務委員諶貽琴在會上表示，中方願加強對美合作，歡迎美方企業在住宿、餐飲、文娛等領域擴大在華投資，支持美國旅遊企業增開赴華線路產品，共享中國旅遊發展機會。中方亦希望美方為中國旅遊企業開拓對美業務提供更公平、透明、開放的政策環境。

雙方多個城市成旅遊夥伴

美國商務部助理部長哈里斯（Grant T. Harris）在致詞中表示，這次高層對話是進一步擴大兩國旅遊合作的關鍵一步，美方派出有史以來級別最高、範圍最廣的代表團出席，彰顯這次高層對話的重要意義。他又強調，中美兩國之間更多的旅行和旅遊將創造更多就業機會，促進兩國經濟的成長，增進兩國人民的相互了解。中美雙方另舉行簽約儀式，西安與洛杉磯、上海與紐約、深圳與三藩市成為中美旅遊夥伴城市。