英指華或向俄提供致命援助 有利攻烏

夏博思表示，美國和英國的國防情報部門有證據表明致命援助正在或將要從中國流向俄羅斯，用於烏克蘭戰場。他認為這是一個重大的發展，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中俄之間的貿易有64%增長，兩國在互相支持對方。他指應該對此感到憂慮，因為在戰爭的初期，中國還希望將自身展現為有調解影響力。美國國家安全顧問沙利文指自俄羅斯侵烏以來，曾親自警告過中國支援俄羅斯的可能性，但美國過去或迄今為止都沒有看到任何證據。他期待與英國討論以確保美英有一個共同行動藍圖，他想了解夏博思的評論到底是指甚麼。