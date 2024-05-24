兩岸國際

美反對單方面承認巴勒斯坦國

沙利文 沙利文
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【本報綜合報道】挪威、愛爾蘭及西班牙宣布承認巴勒斯坦為國家，美國國家安全顧問沙利文周三表示，總統拜登認為巴勒斯坦建國應該通過以巴雙方直接談判實現，而非通過其他國家單方面承認，但每個國家都有權作出自己的決定，美國對巴勒斯坦國的立場是明確的。
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