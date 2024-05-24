也門叛軍武器射程達地中海 美盼與中東國家整合防禦系統

【本報綜合報道】獲伊朗支持的也門叛軍青年運動上周聲言擴大行動，開始襲擊中國和俄羅斯等國所有駛往以色列港口的船隻，且範圍不再限於紅海地區。美國傳媒周三報道，美國政府確認青年運動的武器射程遠達地中海，並尋求與中東國家整合防空和導彈防禦系統，包括共享雷達數據和開發預警能力。

報道指，美國和海灣合作委員會的防務官員，周三在沙特阿拉伯利雅得舉行會議，美方確認青年運動擁有先進武器，部署幾乎史無前例的反艦彈道導彈，並在襲擊中使用無人機。美國政府擔心青年運動擴大襲擊，但目前尚未發現地中海遇襲，也未確認青年運動是否有能力打擊遠距離水上移動目標。官員重提美國、英國和地區合作夥伴上月13日協助以色列，擊退伊朗及代理人發射300多枚導彈和無人機，證明防禦聯盟有效。

美英戰機襲也門機場 另外也門傳媒周三報道，美國和英國的戰機對也門荷台達國際機場進行6次空襲，傷亡情況未明。美國中央司令部公布，薩那時間周三下午約3時16分，美軍部隊成功在青年運動據點攔截4架無人機。它們被判斷對區內的美國與聯軍部隊、商船構成迫在眉睫的威脅，所以採取行動擊落它，保護航行自由及令國際海域對美國、聯軍、商船更安全航行。