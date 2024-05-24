英大選提前至7‧4 國會下周解散

保守黨地選慘敗後 辛偉誠下險棋 英國執政保守黨經歷月初地方選舉慘敗後，首相辛偉誠周三作出政治豪賭，宣布7月4日提前大選。面對工黨選情來勢洶洶，他重申保守黨執政才不會危及國家經濟穩定。民調顯示，保守黨的支持度大幅落後在野工黨，一旦大選失利將結束14年執政。

辛偉誠在倫敦唐寧街10號首相府門前發表講話，他首先提到英國過去5年經歷二戰以來最具挑戰性時期，已戰勝相關挑戰，讓他感到自豪。除談及新冠疫情，他回顧俄羅斯入侵烏克蘭戰事，除了導致國民需支付更多與能源相關款項，亦威脅到全球安全。

當談及經濟話題時，辛偉誠重申「經濟穩定是任何成功的基石」，國家經濟仍在增長，通脹恢復正常，利率已經下降，政府計劃正發揮作用。他不忘批評工黨：「我不知道他們能提供甚麽，事實上，我認為你們也不知道。」辛偉誠證實當天已向英王查理斯三世請求解散國會並獲批准，國會於明日開始休會，下周四解散。

王室延活動免分散民眾注意 英國白金漢宮發言人表示，王室將推遲可能會轉移或分散民眾對大選注意力的活動，並對受影響人士致歉。查理斯三世已取消本周所有訪問行程，但仍然會出席下月紀念二戰諾曼第登陸80周年。另外，日皇德仁及皇后雅子下月訪英事宜，則由外交部決定是否取消。

料趁經濟復甦民望回升舉行 英國月初舉行被視為大選前哨戰的地方選舉，保守黨失去近半地方議會議席。早前有民意調查顯示保守黨支持度落後工黨約20個百分點，分析相信辛偉誠希望在通脹數據改善和經濟復甦之際，趁保守黨支持度回升盡快大選。一名保守黨國會議員受訪時承認，大選屬於一場艱難戰事。本報綜合報道

白金漢宮表示王室或推遲部分活動。 辛偉誠