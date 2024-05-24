從基隆醫院逃至新莊 台殺人未遂犯落網

多地包括雙北 一度宣布停課 台灣一名犯下殺人未遂案的簡姓男子，日前從基隆某醫院脫逃，之後乘搭巴士前往台北，隨後行蹤不明，周三晚上在新莊落網。為了保障學生安全，台北、新北、基隆及宜蘭同日曾宣布各級學校暫停開放，並加強安全巡邏。

動用逾50警追蹤 39歲的簡郁紘患有思覺失調，去年1月在台北市萬華區持酒樽等物品攻擊一名女子，被控殺人未遂罪名，被判刑3年，受刑前入院。他周日早上趁機離開醫院，逃脫後乘坐客運前往台北松山區。台北市警察局長張榮興周三表示，根據目前掌握最新狀況，簡郁紘在萬華地區出現，已動用50至60名警員全面追蹤。

行蹤無邏輯難掌握 警方周三追查時發現簡男逃亡期間常走在巷弄或騎樓，增加調閱閉路電視畫面難度，且移動無邏輯或目的性，行蹤難以掌握。基隆警方當晚將簡男從新莊警分局帶回基隆市警察局第四分局，簡男面對台媒詢問為何脫逃、是否在醫院受到委屈等，均低頭不發一語。簡男經警方詢問後，先送至基隆市刑警大隊拘留所，移交基隆地檢署複訊後，再解送台北地檢署歸案。警方透露，簡男自認精神沒有問題，因為受不了醫院環境才逃跑。

鄰居表示，簡男自幼父母離異，從小靠媽媽養大。後來簡母遇到一名從商男子，決定重組家庭。簡男也跟在對方身邊學習，但他個性憨厚經常捱罵，前幾年娶了一名泰國籍女子後誕下一對雙胞胎，孰料妻子不知何故獨自離開，一對孩子交由簡母撫養。鄰居憶述，簡姓對他很有禮貌，對上一次見他已是4年前。本報綜合報道