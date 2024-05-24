工程承攬審批等 共收取4.7億 貴州政協前副主席受賄候懲
【本報綜合報道】貴州省政協前副主席李再勇涉受賄4.3億元（人民幣‧下同，約4.7億港元）及濫用職權，昨日在重慶市中級人民法院一審開庭審理。李再勇當庭認罪悔罪，法庭擇期宣判。
檢方指控，李再勇於1998年至2023年利用擔任貴陽市委書記及貴州副省長等多個職務，為相關個人在工程承攬、土地徵收、項目規劃審批等事項上提供幫助，非法收受巨額財物；又違規佔用林地、耕地等土地總面積105多公頃，破壞生態環境造成經濟損失8,600多萬元（約9,402萬港元）。
兩地政協前副主席 一雙開一受查
中紀委通報稱，四川省政協前黨組成員、副主席楊克寧涉受賄，大搞權錢交易，開除黨籍和公職。另外，據黑龍江省齊齊哈爾市政協前黨組成員、副主席郝明哲，涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。
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