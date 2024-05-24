工程承攬審批等 共收取4.7億 貴州政協前副主席受賄候懲

【本報綜合報道】貴州省政協前副主席李再勇涉受賄4.3億元（人民幣‧下同，約4.7億港元）及濫用職權，昨日在重慶市中級人民法院一審開庭審理。李再勇當庭認罪悔罪，法庭擇期宣判。

檢方指控，李再勇於1998年至2023年利用擔任貴陽市委書記及貴州副省長等多個職務，為相關個人在工程承攬、土地徵收、項目規劃審批等事項上提供幫助，非法收受巨額財物；又違規佔用林地、耕地等土地總面積105多公頃，破壞生態環境造成經濟損失8,600多萬元（約9,402萬港元）。