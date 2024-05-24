華軍工科研人員 淪洋諜囚15年 歷程曝光

赴境外會議後受奢豪款待 甘願提供核心技術內容 中國軍工科研院所高級科研人員張建革早年因勾結境外間諜情報機關，犯間諜罪被法院判處有期徒刑15年，中國國家安全部昨日披露張建革淪為境外間諜的犯罪歷程。

出身貧困農家的張建革於1986年考入中國某大學航海工程系，畢業後被分配至某軍工單位工作，主要從事軍工技術研究，曾為國家科技進步立功。2004年，張建革赴境外參加國際性學術會議期間結交了某國專家A，並私下保持聯絡。2011年，張建革受A幫助獲得了赴境外某知名大學訪學的機會。

女兒可赴國外留學和取得居住權 2012年，在境外參加某國際會議期間，經A及其助手介紹，張建革結識了一名自稱國外海軍研究室的男子傑克。此後，傑克經常單獨約見張建革，帶他旅遊觀光、消遣，並以豪車接送、高規格宴請、大額贈禮等方式，充分滿足張建革的虛榮心，從而拉近彼此關係。傑克還承諾為張建革的女兒赴國外留學和取得居住權提供幫助。

後來傑克露出真實面目，表明自己境外間諜情報機關人員的身份，希望與張建革合作。張建革最終答應請求，履行了參諜手續，成為境外間諜情報機關在中國國防軍工領域的「釘子」。回國後，張建革開始搜集中國軍工情報，為境外間諜情報機關提供了大量中國軍工領域核心技術機密。2013年12月，國家安全機關在張建革即將赴境外與間諜情報機關人員會面前夕，及時依法對其採取強制措施。在訊問期間，張建革雖百般抵賴，但在證據面前最終供認違法犯罪事實，被判入獄。本報綜合報道

張建革 張建革已被法院判處有期徒刑15年。