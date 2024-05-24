世衞大會未邀台 美：或向京尋支持

【本報綜合報道】第77屆世界衞生大會（WHA）下周一起將在瑞士日內瓦舉行，台灣至今仍未收到邀請函。美國國務卿布林肯周三表示，美方會努力到最後一刻，也持續游說其他國家加入支持，甚至直接向北京提出相關要求。

根據兩年前通過法案，美國政府須支持台灣以觀察員身份參與世衞大會。被問及執行情況時，布林肯在國會委員會重申美方認同法案，國務院持續努力實現，並尋求取得成果，包括促使台灣參與世衞大會、世衞組織及其他國際組織。他又指，台灣未能參與世衞大會，全球無法享有台方專業知識帶來益處。

布林肯同日亦回應有關美國對台軍售問題，他稱美方軍售出現延遲是受到國內軍事工業生產鏈影響，正盡一切所能推進。談及如何遏止中國擴大經濟影響力時，他指美國希望確保在任何可能地點，為各國提供更佳投資選項，政府也會整合各種資源及工具，與盟友及合作夥伴攜手引導投資重要地區。