福建海警艦艇 靠近台兩島演習

【本報綜合報道】中國海警局新聞發言人甘羽表示，福建海警昨日組織艦艇在烏丘嶼、東引島附近海域，開展聯合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及應急處置能力。廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍分析指，福建海警艦艇編隊進入烏丘和東引島的限制水域，已起到威懾作用。

台海巡跟監 示警驅離 鄭劍表示，福建海警局船隻從東引島西南部進入，從東北方向駛離；並從烏丘西北方進入，沿東南方向繞行烏丘半圈。他指出，守軍害怕側背受到威脅，而此次航迹的進入距離產生特定意義，再加上海警船後面有海軍兵力掩護，是一個軍警聯合巡航。鄭劍認為，選擇烏丘、東引島與兩地為中國東南沿海傳統漁場有關，再加上東引是台灣的軍事重地，因此行動兼具經濟、政治、軍事的重要意義。

台灣海巡署金馬澎分署指，海警船舷號「14607」及「14509」於昨早7時48分編隊航入馬祖東引限制水域，外側有海警船「14517」策應。海巡全程監控，派出3艘艇搜證、示警驅離，海警船於早上8時53分航離管制水域。此外，海巡上午在金門烏丘偵獲海警船「14606」、「14506」航入限制水域，外側有海警船「14502」。海巡隨即自金門、台中分別派出兩艦艇前往對應，海警船於上午8時45分駛離。