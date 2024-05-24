演習揭示3新常態 形成新突破
【本報綜合報道】解放軍東部戰區舉行「聯合利劍-2024A」演習，中國國防大學國家安全學院副教授張馳昨天表示，演習揭示了3個新常態及形成新突破，進一步擠壓「台獨」活動空間。
張馳認為，在台灣島北部演練不僅是對台北政治和軍事的重要目標威懾，而且是對民進黨當局的一個敲打。在台灣島南部演練是政治上痛擊「台獨」大本營，且在經濟上封鎖對台島。臨近台灣島南部的高雄是台灣第一大港，因此演習具有掐住台灣門戶高雄港，沉重打擊台灣對外貿易的意味。軍事上，高雄港是台灣海軍重要駐紮地，此次演習表明解放軍能把台灣海軍牢牢困在港內，是對「台獨」勢力「以武謀獨」幻想的一個有力震懾。
在台灣島東部演練是為了阻斷三條線，即阻斷台灣能源進口的生命線；阻斷「台獨」勢力想要逃避制裁向外逃竄的逃跑線；阻斷美國及其盟友向「台獨」勢力提供援助的支援線。張馳指出，演習形成「反切香腸」新常態，同時進一步擠壓台軍活動空間及演練封鎖台灣島的新模式。
料打擊台旅業
台灣軍事專家揭仲指出，解放軍今次演習比起前年更完整，基本上是一次武力攻台的全過程演練。由於演習名為「聯合利劍-2024A」，揭仲估計可能只是一連串演習的開始。有台灣旅遊業者稱，雖然台灣對外航班均不受影響，仍保持正常飛行，但台灣旅客會產生安全疑慮，而來自其他國家的旅客也會受影響，認為台灣是危險的地方，恐暫時打消赴台旅遊意願，對旅遊業造成負面衝擊。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：