演習揭示3新常態 形成新突破

張馳認為，在台灣島北部演練不僅是對台北政治和軍事的重要目標威懾，而且是對民進黨當局的一個敲打。在台灣島南部演練是政治上痛擊「台獨」大本營，且在經濟上封鎖對台島。臨近台灣島南部的高雄是台灣第一大港，因此演習具有掐住台灣門戶高雄港，沉重打擊台灣對外貿易的意味。軍事上，高雄港是台灣海軍重要駐紮地，此次演習表明解放軍能把台灣海軍牢牢困在港內，是對「台獨」勢力「以武謀獨」幻想的一個有力震懾。