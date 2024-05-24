賴清德就職演說挑釁 解放軍海陸空圍台演訓

賴清德於台北總統府就職僅3天後，兩岸緊張形勢陡然加劇。中國人民解放軍東部戰區昨天組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，一連兩日在台島周邊舉行「聯合利劍-2024A」演習，開展對海突擊、對陸打擊、防空反潛等科目訓練，檢驗多域協同、聯合打擊等實戰能力。台軍根據經常戰備時期突發狀況處置規定，調派海、空及地面兵力應對，並強調「備戰不求戰、應戰不避戰」。

一連兩日舉行 從昨天早上7時45分起，東部戰區在台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展聯合演訓。戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，東部戰區海軍多個驅護艦編隊向台島周邊海域多個方向高速機動，塑造全向圍島抵近進逼之勢。

台派兵力應對 各艦按計劃抵達目標海域後，迅速展開戰鬥部署，主副炮、導彈等武備系統隨時做好打擊準備。艦艇編隊融合多元情報資訊及海空當面態勢，迅速捕獲並鎖定目標，開展多類型武器、多維度立體飽和式模擬打擊。054A型導彈護衞艦益陽號昨早在台灣北方彭佳嶼西北約24海里處出現，與台灣海巡署宜蘭號巡防艦短暫對峙後離去。在台灣東部海域的兩艘海巡艦艇遭遇多艘解放軍軍艦、海警船，均發生對峙。

靠近台24海里 東部戰區空軍出動數十架次戰機成體系實施環台島戰巡、繞外島巡航。抵達任務空域後，各型戰機依托聯合情報支撐，靈活採取各類戰術動作，抵近台島周邊戰巡。在陸軍和火箭軍的支援掩護下，多機型編組滿掛實彈，飛赴預定空域建立多個打擊陣位，協同驅護艦、導彈快艇模擬打擊「敵」高價值軍事目標和偵巡艦機。

台軍承認，解放軍在演習開始後不久就抵近台灣24海里線，是最靠近台灣的一次。台軍指出，解放軍在內陸有實彈射擊科目，但在台海周邊海空域沒有實彈射擊。台軍指截至下午，解放軍派出作戰艦15艘、海警船16艘、空中兵力33架次進入台軍應變區。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，演習重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。演習是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

外交部發言人汪文斌警告，「台獨」分裂勢力每興風作浪一次，中國和國際社會捍衞一個中國原則的力度就會加大一分。

對於有美國軍方官員指中方演習令人擔憂，汪文斌敦促美方停止縱容支持「台獨」勢力，停止干涉中國內政。任何危害中國國家主權和領土完整的行徑，必將遭到中方堅決有力回擊，一切「台獨」分裂勢力都將在中國實現完全統一的歷史大勢面前撞得頭破血流。

國台辦發言人陳斌華指出，演習是對賴清德520講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒。本報綜合報道