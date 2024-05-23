兩岸國際

新鯰魚命名「吳越擬鱨」

九龍山國家級自然保護區 九龍山國家級自然保護區
九龍山國家級自然保護區
浙江自然博物院博士袁樂洋等專家4年前在九龍山國家級自然保護區偶然發現一種奇特的鯰魚，經形態學與分子生物學研究，日前證實屬一種未被記錄的新鯰魚，獲命名為「吳越擬鱨」（下圖）。牠們是嚴格的溪流魚類，生存在密布卵石的溪流源頭水域，經常在夜間出沒，以小魚、小蝦和水生昆蟲等為食。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc