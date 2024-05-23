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新鯰魚命名「吳越擬鱨」
九龍山國家級自然保護區
浙江自然博物院博士袁樂洋等專家4年前在九龍山國家級自然保護區偶然發現一種奇特的鯰魚，經形態學與分子生物學研究，日前證實屬一種未被記錄的新鯰魚，獲命名為「吳越擬鱨」（下圖）。牠們是嚴格的溪流魚類，生存在密布卵石的溪流源頭水域，經常在夜間出沒，以小魚、小蝦和水生昆蟲等為食。
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