堅韌號抵佛州測試上太空 年內衝出地球追夢

搭配獨特機翼 有望革新ISS補給方式 由美國內華達山脈公司子公司研發的首架「追夢者」迷你穿梭機，近日已運抵位於佛羅里達州的甘迺迪太空中心，後續將接受最後階段測試。若一切按照計劃執行，預計今年年內將被安裝在火箭頂端，運載5,443公斤貨物飛往國際太空站（ISS），有望革新ISS補給方式。

該架追夢者穿梭機長約9.1米，寬4.6米，獲命名為「堅韌號」（Tenacity）。它採用升力體設計，獨特的機翼使其能夠在近地軌道上往返運輸貨物，並保持美國太空總署（NASA）穿梭機的跑道着陸能力。佛羅里達理工學院教授普拉特（Don Platt）介紹，堅韌號其實就是人們常說的太空飛機，這使它們能夠像任何其他飛機一樣，在大氣層中滑翔並降落在跑道上。

在運抵甘迺迪太空中心前，堅韌號及其承運模組曾接受一系列測試，包括被暴露在-100℃到150℃的極端環境中。研發公司行政總裁維采（Tom Vice）表示，通過與NASA密切合作，成功完成極其嚴格的環境測試活動，這是一個重要的里程碑，使追夢者號有望在今年晚些時候投入運作。

料停留太空站45日 堅韌號下一步還將接受聲學和電磁幹擾及相容性測試，並完成有效載荷整合等工作，其後將乘搭聯合發射聯盟的火神半人馬座運載火箭，在卡納維拉爾角太空軍基地發射升空，預計將在太空站停留約45天，最終返回甘迺迪太空中心。本報綜合報道