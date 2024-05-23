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日本JR京濱東北線 刀煞被捕
JR京濱東北線列車上有乘客持刀。
【本報綜合報道】日本JR京濱東北線昨天早上接獲民眾通報，列車上有一名乘客持有疑似刀具，涉事乘客已被捕。
乘客發現車內有人疑似持刀，立刻通報站方人員，約15名警員趕到東京都北區的上中里站月台應對，拘捕涉事者，京濱東北線一度停駛進行安全確認。
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