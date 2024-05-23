反擊西方官員挑釁 俄非戰略核武演訓

俄羅斯國防部周二表示，遵照總統普京命令及根據總參謀長格拉西莫夫指導，首階段非戰略核武器演習在南部軍區揭開帷幕，演練準備和使用非戰略核武器。俄方強調，是次演習是對西方官員挑釁性言論和威脅的回應，及檢驗非戰略核力量執行戰鬥任務的戰備狀態。

南部軍區練填裝特種彈藥 南部軍區導彈兵編隊演練接收供伊斯坎德爾戰術彈道導彈系統使用的特種彈藥，安裝在發射器上，並秘密推進至指定陣地準備發射工作。俄羅斯空天軍航空兵則演練裝填機載打擊武器特種彈藥彈頭，包括匕首高超音速導彈，並在指定的巡邏區域飛行。

俄羅斯國防部指，將無條件維護國家領土完整和主權，以回應部分西方國家官員近日對俄羅斯的挑釁言論和威脅。原子科學家公報統計顯示，俄羅斯擁有5,580枚核彈頭，其中1,200枚處於退役狀態並等候拆除；在餘下4,380枚核彈頭中，有2,822枚屬於高爆炸當量，用於打擊戰略目標的戰略核彈頭，另有1,558枚是爆炸當量較低的非戰略核彈頭。

烏指俄或攻東北部蘇梅州 在俄烏戰爭方面，烏克蘭國家邊防局發言人德姆琴科周二表示，不排除俄軍進攻東北部的蘇梅州。就像攻擊哈爾科夫州北部一樣，俄軍可能試圖在蘇梅州發起攻勢，以分散其他前線地區的烏軍兵力。他指出即使俄軍沒有足夠兵力，仍可任何時候重複在哈爾科夫州方向的行動，企圖擴大前線及戰鬥範圍，令烏軍兵力備多力分。

烏軍各部在蘇梅州方向有各自責任區域並協調行動，但區域防禦有待加強。德姆琴科稱，守軍需要為任何情況做好準備，須繼續構建防禦能力，同時須明白蘇梅州擁有560公里以上的邊境線。事實上，即使烏軍動用現有部隊，也必須保持強大防禦，因為俄軍在裝備、彈藥及人數上佔優。

烏克蘭總參謀部則指，俄軍在切爾尼戈夫州、蘇梅州邊界上展開偵察破壞活動，轟炸烏克蘭一側的村莊並加強邊境埋雷。總參謀部發言人利霍維伊證實，烏克蘭西部接壤白羅斯邊境情況沒有發生變化，沒有迹象顯示俄軍集結部隊。本報綜合報道