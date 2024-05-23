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敍利亞第一夫人 患急性白血病
敍利亞總統府在周二發表聲明，證實第一夫人阿斯馬診斷出患有急性骨髓性白血病，她將會暫時退出公共活動，以便接受治療。早在2018年8月，阿斯馬罹患早期惡性乳房腫瘤，於翌年1月底成功切除腫瘤，並於同年8月宣布戰勝疾病。（綜合報道）
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