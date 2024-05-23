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德黑蘭毒販開火 警方3死2傷
伊朗首都德黑蘭周日晚上發生槍戰，毒販殺害3名警員及槍傷兩警後終被擊斃。報道指，當日警員駕電單車巡邏期間，遇到一名可疑的年輕男子。對方發現警員後立即用手槍開火，導致數名警員傷亡。雙方爆發激烈槍戰，最終毒販亦於交火中死亡。（綜合報道）
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