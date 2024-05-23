以總理：巴人權力機構 不能控制加薩
【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周二接受美媒訪問時重申，以色列在以巴戰事後需要保留對加薩地帶的安全控制，防止恐怖主義死灰復燃，但沒有計劃重新佔領加薩。同時，他表明即使巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯不再管治加薩，巴勒斯坦權力機構都不能控制加薩。
內塔尼亞胡指自己有明確的加薩戰後計劃，但首要是要消滅哈馬斯，之後希望在加薩建立由當地人運作的非軍事化文人行政當局，不屬於哈馬斯，亦不致力於摧毀以色列，並由溫和的阿拉伯國家和國際社會負責重建加薩。他形容這是現實的計劃，重申反對在加薩重建以色列定居點，即使他的選民不滿意，這仍是他的立場。
ICC尋求拘以總理 美卿斥錯誤
另外，國際刑事法院（ICC）首席檢察官尋求拘捕內塔尼亞胡，美國國務卿布林肯出席美國參議院撥款委員會聽證會時指，國際刑事法院的行動極為錯誤，將導致以色列與哈馬斯達成停火協議的前景變得複雜。
有共和黨議員要求華府採取實際行動，並質問布林肯會否支持共和、民主兩黨就拘捕令一事推動制裁，布林肯表示願與國會合作做出適當回應。
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