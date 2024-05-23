以總理：巴人權力機構 不能控制加薩

內塔尼亞胡指自己有明確的加薩戰後計劃，但首要是要消滅哈馬斯，之後希望在加薩建立由當地人運作的非軍事化文人行政當局，不屬於哈馬斯，亦不致力於摧毀以色列，並由溫和的阿拉伯國家和國際社會負責重建加薩。他形容這是現實的計劃，重申反對在加薩重建以色列定居點，即使他的選民不滿意，這仍是他的立場。