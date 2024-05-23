與沙利文會談 以方大幅修改攻拉法計劃

【本報綜合報道】以色列全面進攻加薩地帶最南端拉法市一事備受國際壓力，一名美國高官周二透露白宮國家安全顧問沙利文於過去周末在以色列會談，以方對進攻拉法計劃進行許多修改，回應拜登政府的疑慮。

該名官員指，美方沒有向以色列進攻拉法開綠燈，但以色列官員修改計劃反映他們有認真看待華府的擔憂。以軍本月較早前已在拉法東部及接壤埃及邊境展開地面行動，美方稱這些行動沒有越過華府紅線，而拉法過去數周大規模疏散平民，情況已發生劇烈變化。

華倡安理會進一步推動停火 同日，聯合國公布因以軍擴大軍事行動導致物資供應短缺和難以維持的安全情況，將暫停在拉法分發食物。美軍在加薩沿岸建設的臨時碼頭亦面臨挑戰，過去周末有巴勒斯坦人從碼頭駛出的貨車搶奪人道物資，五角大樓指碼頭運作一度暫停，至周二恢復。

另外，中國常駐聯合國代表傅聰敦促安理會採取進一步行動，以推動全面停火為當務之急，以色列立即停止對巴勒斯坦人民的集體懲罰，停止推進對拉法的軍事進攻。傅聰強調消除武裝衝突是對平民最大的保護，只要衝突不平息，平民生命隨時面臨威脅。以巴衝突持續超過7個月，已造成前所未有的平民傷亡和人道主義災難，當前在加薩地帶南部城市拉法聚集避難的上百萬名民眾更是命懸一線。

傅聰說，在國際人道法的問題上搞雙重標準和選擇性適用不可接受，這無異於變相縱容更多違法行為，應重視應對輕小武器氾濫和自主武器系統發展帶來的突出挑戰。他呼籲加強武器貿易的全球治理，打擊輕小武器非法轉讓，呼籲各國不要向非國家實體提供武器。