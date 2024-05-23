挪威愛爾蘭西班牙 承認巴勒斯坦國

以色列不滿 召回駐3國大使 歐洲3個國家，挪威、愛爾蘭及西班牙昨日宣布將承認巴勒斯坦國，強調兩國方案是令以色列及巴勒斯坦和平共存的唯一政治方案。以色列對此強烈不滿，悍然召回駐3國的大使，並譴責承認巴勒斯坦國將導致地區不穩，及向世界釋出「恐怖主義是會得逞」的訊息。

挪威首相斯特勒在奧斯陸宣布有關決定。他說：「在這場造成數萬人傷亡的以巴戰爭中，我們必須讓唯一能為以色列人和巴勒斯坦人提供政治解決方案的選擇繼續存在，即兩個國家和平安全地毗鄰共存。」

挪威首相：兩國方案符以方利益 他指溫和派在這場持久的殘酷衝突中節節敗退，而承認巴勒斯坦國則是支持溫和勢力的一種手段；又指兩國方案符合以色列的最佳利益，呼籲其他國家跟隨挪威的做法。愛爾蘭和西班牙隨後亦宣布，下周二正式承認巴勒斯坦國。愛爾蘭總理哈里斯表示：「今天，愛爾蘭、挪威及西班牙宣布承認巴勒斯坦國。我們將各自採取所需行動，讓決定正式生效。」他指加薩正發生一場難以想像的人道災難，強調兩國方案是達至和平的唯一可靠途徑，不應無限期拖延，並相信更多國家將在未來數周承認巴勒斯坦國。

西班牙首相：以國無視外界呼籲 西班牙首相桑切斯表示，承認巴勒斯坦並非針對以色列，也不是針對猶太人，強調決定不是支持哈馬斯，而是支持和平與共存。他指自己過去多月前往歐洲及中東多國，爭取對方承認巴勒斯坦國，期望能為巴人帶來尊嚴。他批評以色列總理內塔尼亞胡對外界呼籲充耳不聞，認為有義務採取行動阻止兩國方案流產；並指有義務在烏克蘭和巴勒斯坦採取行動，不能採取雙重標準。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯發聲明，對3國決定表示高度讚賞和歡迎。在北京，外交部重申，中方在巴以衝突上的立場一貫，當務之急是切實執行聯合國安理會決議，立即停火止戰，結束加薩人道主義危機，盡快重返以兩國方案為基礎的政治解決巴勒斯坦問題的正確軌道。

以斥散播「恐怖主義會得逞」訊息 以色列宣布召回駐挪威、愛爾蘭及西班牙的外交官。該國外長卡茲表示，3國的決定損害以色列自衞的權利，以及尋求哈馬斯釋放百多名人質的努力，而且會向世界發出訊息，就是施行恐怖主義能獲得獎勵，強調以方不會對破壞主權和危及安全的人讓步，並警告將有其他嚴重後果。

以國安部長入聖殿山 挑釁巴人 立場極右的以色列國家安全部長班-吉維爾，昨日進入耶路撒冷舊城區的聖殿山，宣稱該聖地「只屬於以色列國」，表明他是回應3個歐洲國家的決定。聖殿山同時是猶太教和回教聖地，長期以來是以巴衝突的焦點。班-吉維爾作挑釁性訪問，或加劇地區緊張局勢。

在本月較早前，聯合國大會193個成員國中，有143個投票支持巴勒斯坦加入聯合國，但目前只有少數西方國家支持巴勒斯坦建國。分析指，挪威、愛爾蘭和西班牙的舉動象徵意義重大，但難以改變加薩戰況及人道危機。本報綜合報道

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