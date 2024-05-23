廣西製糖廠冒刺鼻煙霧900人疏散
【本報綜合報道】廣西百色市一間製糖廠周一晚傳出大量刺激性煙霧，當局立即疏散工廠生活區和周邊居民共900多人。至周二凌晨，周邊區域煙霧均已消散，官方稱經檢測無毒無害，疏散民眾目前已全部安全返回。
消毒劑受潮所致
田東南華糖業有限公司二糖廠存放的約12噸三氯異氰尿酸消毒劑，因近期暴雨天氣受潮發生反應，周一晚上7時50分左右開始產生大量煙霧，散發出刺激性氣味。
田東縣組成工作組，在縣體育館設置臨時安置點，為疏散民眾提供礦泉水、口罩、席子、被子等物資。
在百色市生態環境、應急、消防等部門現場指導下，衞生健康等部門及專家開展組織縣應急、消防、生態環境、現場處置工作。至周二凌晨2時20分左右，現場已無煙霧產生，所有三氯異氰尿酸已安全轉移。
生態環境部門其後現場監測，7個監測點位中背景點廠界東北420米氨氣濃度為每立方米0.47毫克，其餘點位扣除背景點後氨氣均未檢出，符合標準限值要求，事故未對周邊環境產生不良影響。
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