登山衣衫單薄 女遊客疑失溫亡

【本報綜合報道】江西省萍鄉市武功山風景名勝區近日傳有女遊客因穿單薄的衣服登山，導致失溫去世。該景區管委會周二證實有登山客死亡，但未透露死因，而景區周日至周一沒有接到極端天氣的通知，僅為局部區域有小雨。

犯禁走戶外徒步路線 武功山風景名勝區管委會宣傳部門人員稱，確實有一名女子發生意外。該女子於周日上午開始登山，周一凌晨出事。景區接到求救電話後通知消防、應急及醫護人員到場，工作人員直言很遺憾，沒能救回來。女事主身穿長裙和風褸，她當時未購票，也未通過景區的核心區上山，走的是戶外徒步路線。工作人員稱，實際上景區禁止通過這些戶外徒步路線上山。

失溫症又稱低體溫症，當人體核心溫度低於35℃時的現象（人體正常體溫是36℃至37℃）。失溫症根據其嚴重程度分為輕、中、重三期，其中第二期中度失溫時，體溫降至28℃至32℃，肌肉不協調更明顯，人的行動會變得遲緩、困難，伴有步伐不穩、方向感混亂，還會出現反常脫衣現象，原因是身體自身調節機制失衡，原來始終收縮的周圍血管擴張，致短暫「熱起來」的錯覺。