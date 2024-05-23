整治669機鬧案件 改善出行體驗

涵蓋擅開艙門霸座毆鬥吸煙 內媒周二報道，公安部日前公布多宗依法整治在飛機上破壞秩序安全的「機鬧」典型案件，涵蓋在飛機上吸煙、霸座、打架毆鬥、開啟應急艙門、編造虛假恐怖訊息等違法犯罪行為，強調要懲治「機鬧」改善民眾出行體驗。

相關部門開展專項行動嚴厲打擊「機鬧」違法犯罪行為，去年7月以來，全國民航公安機關共處理669宗「機鬧」事件，採取刑事強制措施6人次，行政拘留311人次。每百萬旅客中擾序行為人佔比較專項行動前下降13.2個百分點，有效遏制「機鬧」多發態勢，旅客安全感、滿意度顯著提高。

公安部指，「機鬧」既反映出當事人法律意識淡薄，漠視他人權利和公共安全，也顯示出其對飛行安全規定的無知，文明素養有待提升。治理「機鬧」既要依法嚴厲打擊，還要加大法律法規以及飛行安全知識的宣傳普及，引導出行者增強安全意識和規則意識，文明守法出行，理性合法維權，防患於未然。

或啟動黑名單限制乘機 治理「機鬧」涉及航空公司、機場等多個部門，各部門要加強協調，進一步提升聯合處置能力。對於不同「機鬧」行為，要總結治理經驗，優化解決流程，摸索形成快速處置機制，最大限度減少對航班正常營運的影響；同時加強信用管理，進一步暢通訊息共享機制，必要時啟動「黑名單」限制乘機等措施。

公安部表示，當前民航業正快速恢復發展，出行旅客日益增多，打擊「機鬧」、營造和諧出行環境尤其重要。公安部公布典型案件，既是對「機鬧」行為的震懾，也是對飛行安全規定的普及，期待以此為契機，帶動更多出行者自覺維護航班秩序和公共安全。本報綜合報道