「捏捏」玩具欠監管 或致健康隱患
【本報綜合報道】內地近年興起一種名為「捏捏」的慢回彈類網紅玩具，不少年輕人以此來紓解壓力。近日有指，由於該類玩具的生產製作缺乏監管，或為消費者帶來健康隱患，專家呼籲有關部門加強監管，建議消費者購買時要注意查看賣家背景。
類似的紓壓玩具以往大多使用記憶海綿，但如今的「捏捏」多用矽膠類材質，有十分柔軟的手感，可塑性更強。部分「捏捏」的外形似麵包和蛋糕等各類美食，也有可愛動物等，在年輕人中刮起流行風潮，尤其吸引年輕女性購買。浙江杭州的唐小姐在兩個月內購買50多個「捏捏」玩具，她表示一開始被「捏捏」各種可愛、逼真的外形吸引，現在每天都會隨身攜帶，返工路上可隨時捏一捏，心情都會變好。
網民稱甲醛嚴重超標
網民指出，部分「捏捏」玩具的氣味刺鼻，用甲醛儀器測試發現甲醛嚴重超標，自己臉部疑因此出痘，並患上結膜炎，不知是否與玩具有關；有人則稱玩「捏捏」半小時就會頭痛，亦有商家因製作「捏捏」導致身體不適而選擇關店。
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