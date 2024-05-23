網紅踢爆商戶呃秤 海鮮市場逼刪片

江蘇省連雲港有海鮮市場傳出商戶利用「鬼秤」（即經改裝的磅秤）遭博主發現後，有市場管理方人員到場，竟要求博主刪除相關影片。官方周日通報稱，涉事5人被行拘，商戶和市場主辦方被罰款。

商戶市場罰款 5人行拘

網傳影片顯示，博主在其購買海鮮的商家，把500克重的砝碼放在電子磅，磅的屏幕竟顯示重量為630克。博主稱，電子磅上不同按鈕可隨意操控重量。之後在與商戶溝通過程中，博主購買的海鮮被商戶拋擲地上，隨後商戶將疑似「鬼秤」拿走。市場管理方到場後，有神秘男子圖搶奪該博主的手機。影片傳出一把聲音稱：「你（博主）把視頻刪了，不然我今天不會給你處理。」