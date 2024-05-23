涉諜案判無罪仍限出境 向心夫婦提出憲法訴訟

【本報綜合報道】香港上市公司中國創新投資有限公司董事局主席向心與妻子龔青，早前在台灣捲入「共諜」案，又涉非法吸金依洗錢罪被起訴，台灣高等法院去年判決二人無罪，因檢方未上訴，向心夫婦獲判無罪確定，返回香港。向心夫婦其後不滿台灣高院判二人無罪，當天仍限制二人出境、出海8月，雖向最高法院提抗告仍遭駁回確定。向心夫婦認為高院、最高法院裁定侵害二人訴訟權，有違憲之虞，已請律師向憲法法庭提起憲法訴訟。

指最高院侵害訴訟權 大陸籍男子王立強2019年在澳洲尋求政治庇護時，聲稱由向心吸納為間諜，負責滲透香港及台灣。向心夫婦同年遭台北地檢署限制出境，直至去年10月返港，期間滯台共1,432天。向心夫婦涉共諜案部分，台北地檢署2021年不起訴處分已確定。同年，台北地檢署依《洗錢防制法》起訴向心夫婦，台北地院2022年2月一審判決無罪。檢方不服提起上訴後，再經台灣高等法院於2023年9月判決無罪。但高院卻在未給二人陳述意見情況下，同日逕自裁定繼續限制出境、出海8個月。

向心夫婦認為，最高法院的裁定違反正當法律程序原則、比例原則，並侵害二人的訴訟權，違反《刑事訴訟法》受裁定人亦得提起抗告，法院不得以已執行終結而無實益為由駁回意旨。二人又認為，最高法院裁定，違反《憲法》第23條所保障之比例原則。高院於二審判決無罪後，檢方會否提上訴尚無定論，高院並未採取同樣可達到保全訴訟目的且對二人侵害較小之手段，而是直接逕行限制出境、出海8個月，高院限境處分不僅違反正當法律程序且欠缺必要性而違反比例原則。